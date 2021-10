Atelier. Les petits mots s'invitent sur la presqu'île de Caen

Les activités du Pavillon d'été, sur la presqu'île de Caen (Calvados) continuent avec une balade urbaine et poétique à faire en famille organisée mercredi 29 août 2018. L'occasion de terminer l'été tout en poésie.

La poésie au détour du chemin

Le parcours entraîne les visiteurs à travers divers endroits attirants et de points intéressants. Chacun prendra le temps de bien les observer puis de les décrire de façon poétique, sur le papier. Le but est de donner libre cours à son imagination et de s'exprimer.

Que vous soyez Caennais ou touristes, c'est un plaisir d'arpenter la presqu'île lors de balades urbaines. Il vous faudra être très observateur et noter chaque détail pour le retranscrire de la plus belle des manières. Pour participer à cette activité, il suffit de s'inscrire en famille puis de suivre le guide pour une balade surprenante.

Pratique. Mercredi 29 août à 16h30 au Pavillon. Tarif de base 5 €. Tél. 02.31.83.79.29 sur inscription.

A LIRE AUSSI.

Contre les déserts poétiques, des cabinets de poésie générale

Le Corbusier au musée Soulages: le peintre derrière l'architecte

En Albanie, les sombres vestiges du communisme devenus musées