Dieppe. Après Rouen et le Havre, une BD relate l'histoire de Dieppe

Les 3000 exemplaires tirés pour la sortie de cette BD au mois de juin 2018 ont déjà été écoulés… Et 3000 exemplaires supplémentaires sont tirés. Le succès du genre ne se dément pas. Après Rouen en trois tomes (et un quatrième à venir en septembre), après le Havre puis d'autres villes comme Bordeaux, Nice ou Nantes, la maison d'édition rouennaise Petit à Petit s'est attachée à retracer l'histoire de la ville aux quatre ports dans la BD Dieppe : du camp de César à nos jours.

"Le concept, c'est de mélanger de la bande dessinée et du documentaire", raconte Pauline Veschambes, éditrice et rédactrice des textes historiques de la BD sur Dieppe. "Je ne connaissais pas très bien l'histoire de la ville", confesse-t-elle. Elle s'est donc tournée vers des spécialistes en la matière, notamment du côté du château-musée, qui a pu lui fournir la documentation nécessaire. Entre l'équipe de dessinateurs, de coloristes, et de rédacteurs, pas moins d'une trentaine de personnes ont travaillé sur la BD.

Des attaques de Vikings à Alpine

L'histoire de Dieppe est racontée en dix moments. "ça démarre avec le camp de César, les Celtes qui habitaient la région il y a 2000 ans, on raconte aussi l'arrivée des Vikings, l'époque où la ville était un point de départ des grands explorateurs, l'époque où Dieppe était la capitale de l'ivoire. Et puis dans l'histoire contemporaine, on raconte le débarquement des Canadiens en 1942, l'épopée Alpine et l'enfance de Thomas Pesquet", détaille Pauline Veschambes.

Dieppe Du camp de César à nos jours, édition Petit à Petit, 15,90€.