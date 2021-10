Les baignades et la pêche à pied sont de nouveaux autorisées sur les plages Saint-Gaud et du Casino à Saint-Pair-sur-Mer (Manche) et Saint-Nicolas sud et du Fourneau à Granville (Manche).

Ces plages avaient été interdites par arrêté municipal pris le mercredi 8 août 2018 pour un risque de pollution après des pluies orageuses.