Whitney Houston, sur TMC ce soir "Bodyguard"

A la place de Mission : Impossible III, les téléspectateurs découvriront à 20h45 le film Bodyguard dans lequel elle partage l'affiche avec Kevin Costner.

Sorti en décembre 1992 sur les écrans français, Bodyguard suit la romance entre une star hollywoodienne, menacée par l'un de ses fans, et un garde du corps qui accepte de la protéger, à contre-coeur. Le long métrage de Mick Jackson est principalement connu pour sa bande originale qui comprend six chansons interprétées par la diva.

Désigné Album de l'année aux Grammy Awards en 1994, la bande originale de Bodyguard s'est écoulé à 45 millions d'exemplaires dans le monde, devenant la BO la plus vendue.

Son tube I Will Always Love You, reprise de Dolly Parton, a été acheté, à lui seul, à douze millions d'exemplaires. C'est d'ailleurs avec ce succès que Jennifer Hudson a rendu hommage à l'artiste le 12 février dernier lors de la cérémonie des Grammy Awards.