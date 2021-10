Caen. Gendarme décédé de Pont-l'Évêque : hommage à un gradé "exemplaire"

L'émotion était palpable, vendredi 3 août 2018, à la caserne général Le Flem à Caen (Calvados). De nombreux gendarmes de toute la région, et même d'ailleurs, avaient fait le déplacement pour rendre un dernier hommage à Cédric Gouadon, leur collègue qui perdu la vie en service, dimanche 29 juillet 2018.

Partout en France, les gendarmeries observaient une minute de silence en l'honneur de leur collègue.

[#Hommage] Minute de silence au sein des services de police de Seine-Maritime à la mémoire du Major Cédric GOUADON motocycliste au sein du peloton motorisé de #PontLEvêque décédé le 29 juillet dernier. pic.twitter.com/bv4VIkZw3I — Police nationale 76 (@PoliceNat76) 3 août 2018

Un gradé exemplaire

L'occasion pour le général Christian Rodriguez, commandant de corps d'armée et l'un des plus haut gradés, de saluer les qualités humaines de l'homme - "ce camarade toujours allant, toujours souriant (...), qui illuminait le regard de celles et ceux qu'il croisait" - mais aussi "un gradé d'une rare maturité".

Âgé de 33 ans, il était entré dans la gendarmerie en 2003. Sorti dans les premiers de son école, il avait rejoint la brigade de Troarn (Calvados). Devenu sous officier en 2006, il passe quatre ans dans la brigade de Morteaux-Coulibeuf avant de passer avec succès l'examen de police judiciaire en 2011.

Père d'une petite fille

Très bon pilote, volontaire motocycliste, il avait rejoint, après un passage à Caen, le peloton motorisé de Pont-l'Évêque en mars 2017. Il était premier adjoint au commandant de l'unité. Une belle carrière qui s'est donc stoppée net dimanche dernier. À 1h30 du matin, alors qu'il participait à une opération de contrôle, il perd le contrôle de sa moto dans un virage en voulant arrêter une voiture et ne survit pas à ses graves blessures.

Dernier hommage à Cédric Gouadon à Caen. - Marie-Charlotte Nouvellon

Cédric Gouadon laisse derrière lui une petite fille de 11 ans et sa compagne. Une cagnotte en ligne a été lancée par la gendarmerie du Calvados pour venir en aide à sa famille.

