Il faut redoubler de prudence cedimanche soir sur les routes de nos régions !

La pluie prévue en soirée sera verglaçante selon Météo France, d’abord sur le Calvados, puis, plus tard sur l’Orne, où les températures resteront négatives. Les autorités réclament aux automobilistes la

plus grande vigilance et de reporter les déplacements dans la mesure du possible !

Retour progressif demain de T° plus clémentes... et de saison !