Le Pin-au-Haras. La 26e fête européenne de la chasse et de la pêche au Haras du Pin

La fête européenne de la chasse et de la pêche devrait attirer comme chaque année quelque 25 000 visiteurs, samedi 4 et dimanche 5 août 2018, sur les 22 hectares de l'hippodrome de la Bergerie, sur le domaine du Haras du Pin, près d'Argentan (Orne).

La fête présente 250 exposants répartis en neuf villages

Ce sont aussi de nombreuses démonstrations de meutes de chiens, des concours de chiens… et un autre de trompes de chasse. C'est aussi la plus grande messe de Saint Hubert de France, des spectacles… et un feu d'artifice le samedi soir.

Raymond Joliveau, qui a créé cet événement, il y a 26 ans :

Parmi les 9 villages, celui de la pêche, avec la fédération de l'Orne et les fédérations voisines, et des démonstrations techniques. Benjamin Laribi, de la fédération de pêche de l'Orne :

À noter aussi cette année : des animations pour les enfants, une chasse au trésor et un parc animalier. Ainsi que des spectacles. Raymond Joliveau :

Fête de la chasse et de la pêche, hippodrome de la Bergerie (Haras du Pin) samedi 4 et dimanche 5 août 2018.