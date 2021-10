Fécamp. Seine-Maritime : réfection de voiries cet été à Fécamp

L'été est toujours propice aux gros travaux de voiries. Fécamp (Seine-Maritime) ne fait pas exception. Du lundi 30 juillet au vendredi 3 août 2018, les chaussées de la rue Gustave-Couturier, de la place des Hallettes et de la rue des Forts sont entièrement refaites.

Un enrobé tout neuf pour la rue Gustave-Couturier qui doit durer au moins quinze ans. - Gilles Anthoine

Sécuriser l'axe

La rue Gustave-Couturier, la place des Hallettes et la rue des Forts représentent un axe de circulation important permettant d'accéder au centre-ville. Plus qu'un changement de bitume, il s'agit également de sécuriser les lieux, de lutter contre les excès de vitesse des automobilistes. Rue Gustave-Couturier, le stationnement par alternance sera abandonné et la circulation se fera en chicane.

Des travaux en plusieurs phases

Du lundi 30 juillet au mercredi 1er août, c'est la rue Gustave-Couturier qui est en travaux. Elle est rouverte à la circulation pour le jeudi matin. Jeudi 2 et vendredi 3 août, la place des Hallettes et la rue des Forts seront fermées pour se refaire une beauté. Les travaux de marquage au sol seront réalisés ultérieurement.

Après la rue Gustave-Couturier, les travaux concerneront la place des Hallettes et la rue des Forts. - Gilles Anthoine

Un investissement pour 15 ans

Le coût des travaux (hors marquage) s'élève à 110 000 euros. Une somme entièrement assumée par la municipalité de Fécamp, ces routes étant communales. Le nouvel enrobé est prévu pour durer au moins quinze ans. Ces travaux de réfection ne sont qu'une première étape avant la réhabilitation du centre-ville dont les travaux sont prévus à partir de la mi-septembre 2018. Ils sont prévus pour durer deux ans.