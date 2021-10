Rouen. Talents des cités 2018 : les inscriptions sont ouvertes

"Talents des cités est arrivé à un moment crucial, un peu creux dans notre projet et cela a redonné une vraie dynamique", explique Samy Bouguern. Le jeune entrepreneur de 26 ans, originaire d'un quartier populaire des Hauts de Rouen (Seine-Maritime), a remporté le concours au niveau régional en 2017, puis au niveau national en janvier 2018. Un coup de projecteur qui lui a apporté une forte visibilité dans les médias et auprès des investisseurs.

Son projet Wekicks est désormais sur de bonnes voies. Il s'agit d'une plateforme en ligne destinée aux collectionneurs de sneakers. Un moyen pour ces aficionados de trouver et d'acheter des modèles rares et d'échanger autour de cette passion et de l'univers de la Street Culture qui l'accompagne. Le site doit ouvrir au mois de septembre 2018 et Samy Bouguern le reconnaît volontiers, sans la victoire au concours, les démarches auraient été plus longues et fastidieuses. "La visibilité sur les chaînes nationales a été bénéfique. Les réseaux de financeurs nous accompagnent et nous mettent désormais dans les boucles de leurs réflexions", explique-t-il.

Une visibilité qui a aussi été efficace auprès de sa future cible. "Tout va très vite sur les réseaux sociaux. Les passionnés de sneakers nous reconnaissent et cela donne de la crédibilité au projet".

Les inscriptions ouvertes

Les inscriptions pour l'édition 2018 du concours sont désormais ouvertes. Il s'adresse à tous les futurs créateurs d'entreprises ou associations porteurs de projet installés dans les quartiers prioritaires de la politique de la Ville. Les projets doivent être suivis par un organisme d'accompagnement à la création d'entreprise pour être validés.

L'objectif du ministère de la Cohésion des territoires et de l'Agence France entrepreneur, qui organisent le concours, est clair : créer une émulation dans des quartiers difficiles ou le chômage est trois fois supérieur à la moyenne nationale.

Une dynamique qu'a pu constater Samy Bouguern sur les Hauts de Rouen. "Beaucoup de personnes sont venues nous voir depuis et nous ont parlé de leur projet. Nous avons aussi l'objectif de les aider pour que l'entrepreneuriat puisse se généraliser dans les quartiers. Cela permet de créer son propre emploi."