Orbec. Mobilier scolaire Loxos, une PME normande qui s'exporte à l'international

Loxos est une PME (Petites et Moyennes Entreprises) normande qui fabrique des mobiliers utilisés pour changer et baigner les jeunes enfants. La période estivale amène une augmentation importante de la demande pour l'entreprise d'Orbec, située près de Lisieux (Calvados).

La période estivale

Loxos fournit les crèches et les maternités. Comme ces établissements sont fermés pendant la période estivale, l'entreprise œuvre le plus en été. C'est 50 % de personnel supplémentaire pendant cette saison, principalement des intérimaires.

Juliette Rapinat-Freudiger est la directrice de Loxos. - Severine Randjelovic

Des produits uniques

Les produits de l'entreprise sont très spécialisés, ce qui les rend uniques. Ils fournissent toute la France métropolitaine, les DROM-TOM ainsi que des établissements à l'international en Belgique, en Allemagne, au Royaume-Uni, aux Émirats et à Hong Kong. C'est plus de 4000 crèches et un hôpital sur deux qui ont été équipés en France par Loxos depuis la création de l'entreprise en 1991. Si Juliette Rapinat-Freudiger, la directrice, fait part de son envie d'agrandir son entreprise, elle rappelle également les barrières qui limitent l'investissement des crèches.

Un savoir-faire historique

En 1991, deux architectes créent Loxos. Une idée originale de créer des meubles créatifs avec des plans en résine thermoformée qui permet de développer beaucoup de détails d'ergonomie. L'entreprise met en avant l'ergonomie et la pédagogie. Le matériel doit concilier la garantie de bonnes conditions pour le personnel et l'intégration d'éléments pour permettre aux enfants de monter eux-mêmes sur le plan de change, en autonomie. La société tend à se développer. Loxos souhaite ajouter un produit supplémentaire à son offre : des purificateurs d'air. Un partenariat a déjà été amorcé avec une PME du Pays de Loire qui commercialise ce genre de produit.