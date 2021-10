Le sud-ouest caennais s’anime

Du samedi 11 au dimanche 26 février, les quartiers de Venoix, Beaulieu et de la Haie-Vigné vont connaître une quinzaine animée.



Jusqu’au 26 février

Concert, théâtre, spectacles, contes, poésie et foire, il y en a pour tous les goûts !

Samedi 11 février, soirée d’ouverture à partir de 18h à la Maison de quartier de Venoix en présence de toutes les associations participantes, suivie du spectacle "Amaprose", avec la “Brigade d’interprétation poétique".

Dimanche 12, théâtre à 17h, avec l’association "Tous en scène" (4 euros).

Mercredi 15, séance de conte pour les enfants à 10h30. (gratuit)

Vendredi 17, à 20h30, spectacle poétique "La vie, l’amour et les larmes" par l’association Davaï.

Et plein d’autres animations jusqu’au 26 février à découvrir sur www.caen.fr.



Pratique. Du 11 au 26 février. Toutes les animations ont lieu à la Maison de quartier de Venoix, 18 avenue des Chevaliers, à Caen. Renseignements au 02 31 74 48 70 et programme détaillé sur www.caen.fr.