Le carnaval de Cherbourg déserte le centre-ville

Pour la première fois, les animations vont donc se cantonner en grande partie à Octeville et au quartier du Val de Saire. Rien n'est prévu ou presque en centre-ville de Cherbourg. Le souvenir des années précédentes où la parade avait été écartée des rues piétonnes par les commerçants a sans doute laissé un goût amer aux organisateurs.

Ils précisent d'ailleurs aujourd'hui qu'il « n'a jamais été écrit que le carnaval devait uniquement se dérouler à Cherbourg ». Pour 2012, ils misent donc sur d'autres secteurs. Et pour le coup, à Octeville, on semble plus motivé pour accueillir l'événement.

Aux provinces, les habitants se sont même mobilisés pour fabriquer des chars. Les commerçants, aussi, ont répondu présents. Enfin, traditionnellement, les manifestations du carnaval ou de la Sainte-Échelle drainent plus de monde à Octeville.

Les organisateurs croient donc beaucoup à cette nouvelle orientation. Ils sont inquiets toutefois d'un autre problème de taille. Le carnaval dispose de moins en moins de moyens.

Malgré les subventions des collectivités et l'aide de certains commerçants, le budget est serré. Pour les organisateurs, il faudrait au moins 80 000€ pour un carnaval digne de ce nom. A Cherbourg, il ne disposent que de 26 000€...

Pratique : tout le programme sur http://www.ville-cherbourg.fr/outils/toutes-les-actualites/article/cest-carnaval-dans-les-rues-d/