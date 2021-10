Damblainville. Calvados : Cinq blessés dans un accident près de Falaise

Un accident s'est produit, samedi 28 juillet, entre deux voitures sur la D248 à Damblainville (Calvados). Une jeune femme a été grièvement blessée et deux jeunes hommes ont été plus légèrement atteints. Ils ont été transportés vers l'hôpital de Falaise. Un jeune homme et un nourrisson de 6 mois ont également été légèrement blessés et transportés vers le CHU de Caen.