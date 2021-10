Rouen. Normandie : 35 communes reconnues en état de catastrophe naturelle

Au total, 35 communes normandes obtiennent la reconnaissance en état de catastrophe naturelle. Dans le détail, elles sont quatre dans le Calvados à obtenir ce statut, 27 dans l'Eure et quatre en Seine-Maritime.

Il s'agit de communes qui ont été touchées par des inondations et des coulées de boue depuis janvier 2018.

La reconnaissance en état de catastrophe naturelle permet aux personnes impactées de faire déposer une déclaration de sinistre auprès de leur assurance, sous 10 jours.

Les communes du Calvados

• La Rivière-Saint-Sauveur : inondations et coulées de boue du 22 janvier 2018

• Préaux-Bocage : inondations et coulées de boue du 14 avril 2018

• Planquery : inondations et coulées de boue du 21 avril 2018

• Fontaine-Henry : inondations et coulées de boue du 30 avril 2018



Les communes d'Eure

• Aizier : inondations et coulées de boue du 4 janvier 2018 et du 22 janvier 2018

• Tourville-sur-Pont-Audemer : inondations et coulées de boue du 22 janvier 2018

• Saint-Ouen-de-Thouberville : inondations et coulées de boue du 24 mai 2018

• Breuilpont : inondations et coulées de boue du 28 mai 2018

• Les Authieux : inondations et coulées de boue du 31 mai 2018

• Coudres : inondations et coulées de boue du 31 mai 2018

• Sainte-Marie-d'Attez : inondations et coulées de boue du 3 juin 2018 au 4 juin 2018

• Notre-Dame-du-Hamel : inondations et coulées de boue du 4 juin 2018 au 5 juin 2018

• Piseux : inondations et coulées de boue du 4 juin 2018 au 5 juin 2018

• Roman : inondations et coulées de boue du 4 juin 2018 au 5 juin 2018 et du 12 juin 2018

• Saint-Victor-de-Chrétienville : inondations et coulées de boue du 4 juin 2018 au 5 juin 2018

• Bosroumois : inondations et coulées de boue du 5 juin 2018

• Bois-Anzeray : inondations et coulées de boue du 10 juin 2018

• Saint-Antonin-de-Sommaire : inondations et coulées de boue du 10 juin 2018

• Les Bottereaux : inondations et coulées de boue du 11 juin 2018

• Juignettes : inondations et coulées de boue du 11 juin 2018

• Bois-Normand-près-Lyre : inondations et coulées de boue du 11 juin 2018 au 12 juin 2018

• Le Plessis-Hébert : inondations et coulées de boue du 11 juin 2018 au 12 juin 2018

• Ambenay : inondations et coulées de boue du 12 juin 2018

• Les Baux-de-Breteuil : inondations et coulées de boue du 12 juin 2018

• Bois-Arnault : inondations et coulées de boue du 12 juin 2018

• Gaudreville-la-Rivière : inondations et coulées de boue du 12 juin 2018

• Grandvilliers : inondations et coulées de boue du 12 juin 2018

• Marbois : inondations et coulées de boue du 12 juin 2018

• Mesnil-en-Ouche : inondations et coulées de boue du 12 juin 2018

• Moisville : inondations et coulées de boue du 12 juin 2018

• Sylvains-les-Moulins : inondations et coulées de boue du 12 juin 2018



Les communes de Seine-Maritime

• Saint-Denis-sur-Scie : inondations et coulées de boue du 22 janvier 2018

• Bosville : inondations et coulées de boue du 22 janvier 2018 au 24 janvier 2018 et du 30 avril 2018 au 1er mai 2018

• Grugny : inondations et coulées de boue du 28 mai 2018

• Haudricourt : inondations et coulées de boue du 29 mai 2018



Communes n'ayant pas obtenu la reconnaissance

Dans le Calvados, Souleuvre-en-Bocage n'a pas obtenu la reconnaissance pour les inondations et coulées de boue du jeudi 4 janvier 2018.

C'est aussi le cas de Fleury-sur-Andelle dans l'Eure pour les inondations et coulées de boue du 25 mai 2018, de La Chapelle-Gauthier pour celles du 4 juin 2018 au 5 juin 2018 et pour Saint-Denis-d'Augerons pour celles du lundi 11 juin 2018 au mardi 12 juin 2018.

Enfin, en Seine-Maritime, Bosville n'obtient pas la reconnaissance pour les inondations et coulées de boue du lundi 11 décembre 2017 au dimanche 17 décembre 2017.