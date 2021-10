Aujourd'hui à 17h25, Rodolphe recevait Isabelle Bournier pour évoquer les quelques changements de la visite du Mémorial de Caen. Une visite qui apparait donc maintenant plus simple et plus pédagogique car beaucoup plus visuelle qu'avant.



Mais le Mémorial de Caen ne traite pas que la Seconde Guerre Mondiale. La Guerre d'Algérie est aussi un sujet important du Mémorial de Caen.

Ecoutez Isabelle Bournier, Directrice du service culturel et pédagogique du Mémorial.