Malherbe patiente dans le froid avant Lyon

Ce fut notammen le cas dimanche 5 février, pour le Caen-Auxerre prévu à d’Ornano. “Si le terrain en herbe à Venoix est impraticable, notre terrain synthétique nous permet tout de même de nous entraîner correctement”, se défend Thomas Heurtaux qui ne souhaite pas chercher d’excuses aux résultats moroses du Stade Malherbe. Les conditions d'entraînement n'en sont pas pour autant aussi confortables, bien loin de la bulle chauffante qui recouvre le rectangle vert des joueurs du Paris Saint-Germain au Camp des Loges



Dépendre de soi-même

En prévision du froid glacial qui s’est abattu sur la région de Lyon, la rencontre opposant les Rouge et Bleu à Malherbe au stade Gerland, ce samedi 11 février, a été avancée de 19h à 15h. Alors que les Lyonnais enchaînent les matchs après leur match nul à Marseille dimanche (2-2) et leur qualification en Coupe de France hier contre Bordeaux (3-1), les hommes de Franck Dumas auront donc certainement pour eux l'avantage de la fraîcheur physique. A moins qu'elle ne soit totalement gelé.

En attendant de retrouver la compétition, le groupe caennais peaufine son nouveau système de jeu, en 4-4-2, avec un milieu en losange. Franck Dumas avait promis une allure plus offensive de son équipe contre Auxerre, car selon lui, “on ne peut plus compter sur une faute d’un adversaire pour marquer. Peu importe le système. Ce qui compte, c’est l’animation donnée par les joueurs”. Contre l’ogre lyonnais dans son antre, il pourrait cependant revoir sa copie et miser sur des contres pour faire douter les Gones.