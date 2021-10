Un look, un charisme, une voix, ces trois mots caractérisent précisement Robert Lenoir and The Goodbye Joe!

"Silver and Gold in Winterland" est le nom de leur premier opus qui sortira le 14 Février prochain!

Mesdames, vous êtes à la recherche d'un cadeau pour votre chéri pour la St Valentin, ne cherchez plus!

Rendez-vous sur ce lien pour écouter quelques extraits de cet album : Cliquez-ici