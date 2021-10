Twilight en Bref.

Le phénomène télé de l'année en France, c'est la mini série bref. sur canal+ qui raconte les péripéties d'un trentenaire parisien. D'une manière bien particulière, on l'entend en voix off nous commenter son histoire avec des plans images accélérés. Cette narration reconnaissable a inspiré de nombreuses personnes et on voit fleurir les parodies et imitations sur internet. Une jeune femme a eu l'idée de raconter l'histoire de twilight en version bref. Durée : 2 min au total. Pratique si on veut savoir de quoi ça parle mais qu'on n'a pas le courage de voir le film!