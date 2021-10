Condé-sur-Noireau. Calvados : 70 personnes évacuées après une fuite de gaz

Jeudi 19 juillet 2018, une voiture a perdu le contrôle et heurté un boîtier de distribution de quatre bars qui s'est mis à fuir dans la commune de Condé-en-Normandie (commune déléguée de Condé-sur-Noireau), avenue Gustave 5 (Calvados). Aucun individu n'a été blessé dans l'accident mais la fuite de gaz a nécessité l'intervention des sapeurs-pompiers du Calvados "pour une fuite de gaz en procédure renforcée."

70 personnes évacuées

Un périmètre de sécurité de 50 mètres ainsi qu'un plan d'évacuation ont alors été mis en place et un plan d'évacuation. Environ 70 personnes (35 pavillons) ont été évacuées et regroupés dans trois points de rassemblement. Deux personnes sous appareils respiratoires O2 ont été confinées dans leur domicile. La fuite a été stoppée par un agent GRDF après un écrasement de la canalisation. L'opération a nécessité l'engagement de 4 véhicules armés par 16 sapeurs-pompiers provenant des casernes de Condé-sur-Noireau, Vassy et Clécy.