Carte scolaire: lettre ouverte au Préfet de l'Orne

LETTRE OUVERTE

Monsieur le Préfet de l’Orne,

Les Fonctions publiques sont attaquées de toute part tant en terme de personnels que de missions. Le budget 2012 voté à l’Assemblée Nationale, sur proposition du Gouvernement, marque une nouvelle fois une réduction drastique des emplois dans la Fonction publique d’Etat et en particulier dans l’Education nationale. C’est, par exemple, plus d’un emploi sur deux qui ne sera pas remplacé dans les écoles primaires (5700 suppressions de postes et 8700 collègues faisant valoir leur droit à la retraite.

Toutes les décisions gouvernementales concourent à placer l’Ecole publique, école de la nation, de plus en plus en difficultés. Ce sont de nouvelles dégradations des conditions d’enseignement et d’accueil pour les élèves qui s’annoncent, des dégradations des contions de travail pour les personnels de l’Education qui continuent. Une illustration départementale :

- l’atrophie des postes RASED (E et G) avec les suppressions d’un poste sur 2. Cette aide spécialisée pour les élèves les plus en difficulté dans notre système scolaire serait considérablement réduite pour la prochaine rentrée posant du même coup des questions et sur la prise en charge des enfants à besoin particulier et sur son devenir.

- Les collèges ornais devront accueillir 247 élèves en plus (prévisions du ministère de l’Education) avec cette année encore une dotation négative de moins 11 Equivalents Temps Plein.

D’autre part, de trop nombreuses « réformes », sans concertation et dans la précipitation, concoctées par le ministre et le gouvernement portent atteinte aux personnels de l’Education et accentuent le désarroi de ces mêmes personnels dans l’exercice de leurs missions de service public.

Nous contestons et agissons contre cette dégradation continue des moyens, des missions. Elle s’est amplifiée ces dernières années par une recherche effrénée du Gouvernement et du Président de la République à réduire le nombre de fonctionnaires au profit de l’insécurité sociale collective.

L’avenir , la sortie de crise, passent par le renforcement et le développement des services publics afin d’assurer, en ce qui concerne l’Education, à toutes et tous une formation du plus haut niveau possible pour les emplois de demain, d’assurer un développement harmonieux des territoires, de permettre aux enfants et à leurs parents d’exercer leur droit à l’éducation dans les meilleures conditions possibles. C’est à cet objectif commun que nous travaillons.

Pour manifester notre opposition et notre mobilisation contre les suppressions de postes, contre les dégradations des conditions d’enseignement et de travail, nous n’avons pas participé au CDEN convoqué le mardi 7 février 2012 empêchant ainsi celui-ci de se tenir faute de quorum.

CGT Education

FSU

SGEN-CFDT

SUD Education

UNSA Education

FCPE

Ligue de l’Enseignement