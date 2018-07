Trophée des Normands. Fabien Mercadal : "on a envie de gagner ce match"

Depuis le mercredi 11 juillet 2018, les hommes de Fabien Mercadal sont en stage de préparation en Bretagne, à Arzon. Le samedi 14 juillet, ils ont joué leur premier match amical contre Concarneau (0-0). Vendredi 20 juillet, ils joueront le Trophée des Normands contre Le Havre AC (Seine-Maritime), à Vire à 18h30.

"On est entre deux eaux"

"Pour moi ce trophée des Normands c'est surtout notre deuxième match amical contre une équipe qui en a joué plus que nous et qui va attaquer le championnat dans peu de temps, avance Fabien Mercadal, mais j'ai compris que pour nos supporters caennais, pour nos dirigeants et pour les joueurs, ça relève d'une certaine importance". Aucun doute que les Malherbistes vont tout faire pour sortir vainqueurs de ce duel normand.

Après ce stage de dix jours, les organismes sont un peu fatigués, de manière logique. "On est un peu entre deux eaux : on a envie de gagner ce match mais on sait aussi qu'on a une saison à préparer. On va tenter de tout donner pour gagner ce match".

Reprise du championnat le 12 août contre le PSG

Pour l'heure, avant la reprise du championnat de Ligue 1, le dimanche 12 août à 21 heures contre le Paris Saint Germain, le groupe n'est pas encore au complet. "Trois, quatre autres joueurs devraient encore rejoindre l'effectif. Le groupe vit déjà très bien, on a vu beaucoup de solidarité et une vraie envie de progresser ensemble."