Houlgate. Houlgate et l'équipe de France de judo, une histoire d'amour

L'équipe de France de judo participe à un stage d'entraînement à Houlgate (Calvados) jusqu'au 26 juillet 2018. Le but est de se préparer aux mondiaux de Bakou en Azerbaïdjan du jeudi 20 au jeudi 27 septembre 2018. Des délégations internationales d'Azerbaïdjan, de Géorgie, de Chine, du Maroc, du Pérou et d'autres sont présentes en Normandie pour l'occasion.

Un sport de compagnonnage

L'équipe de France est accueillie à Houlgate depuis 2011 pour leurs entraînements. Une centaine de personnes participe à ce stage d'une semaine. C'est un lieu de combats et d'entraînements mais également le moment pour choisir la sélection de l'équipe de France pour les championnats du monde. Un comité de dix personnes a choisi les meilleurs judokas français.

La sélection masculine française pour participer aux championnats du monde à Bakou du jeudi 20 au jeudi 27 septembre 2018. - Fédération Française de Judo

Neuf places sont réparties sur sept catégories avec deux personnes maximum dans chaque catégorie. Chez les hommes, l'équipe est encore en construction, avec peu d'expérience au niveau international, explique Stéphane Traineau, directeur des équipes de France. Un creux générationnel s'est installé. L'équipe a besoin de temps pour réapparaître. "Mais nous avons la volonté de recréer un dynamisme, un vrai collectif". Le judo international est plus exposé, la concurrence est plus forte et plus grande, tous les pays peuvent s'entraîner, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Chez les féminines, l'équipe de France est plus installée, plus mature et médaillable dans toutes les catégories. Stéphane Traineau se sent à Houlgate comme chez lui. Son souhait serait de rassembler toutes les catégories lors de stages d'entraînements, de décloisonner les âges plutôt que d'organiser des stages différents selon les catégories. "Le judo, c'est un sport de transmission. Et la transmission, elle se fait sur le tapis. C'est avec une mixité des âges et des niveaux qu'on progresse." Alpha Djalo du Racing Club de France est un jeune espoir sélectionné pour les mondiaux. Il revient sur son émotion lors de l'annonce.

Alpha Djalo Impossible de lire le son.

Pendant ce stage, les judokas font principalement des combats d'entraînement. "On profite de la qualité des tapis avec les belles délégations qui sont présentes", s'exprime Cyrille Maret, judoka français. Une routine d'entraînement s'installe lorsque les sessions se font toujours avec les mêmes personnes. La présence d'étrangers serait donc bénéfique. Aujourd'hui, "il n'y a plus de petites nations, le judo est homogène dans tous les pays. Ainsi, à Houglate, on met en place les techniques qu'on a travaillées sur toute l'année".

Un centre plein d'histoire : porte-bonheur de l'équipe de France

L'établissement existe depuis 1946, en tant que centre de ressources, d'expertise et de performance sportives (CREPS). En 2009, après la fermeture d'un certain nombre d'établissements par l'État, l'institution devient un centre sportif en 2010. C'est en 2011 que le Centre Sportif de Normandie (CSN) accueille pour la première fois les entraînements de l'équipe de France de judo. Depuis, l'histoire s'est perpétuée et tous les étés, les judokas s'y entraînent. David Douillet, Fabien Canu ou encore Teddy Riner sont passés par là… La directrice du centre témoigne de l'importance de "montrer au monde sportif qu'on est capable d'accueillir du haut niveau". Pour elle, c'est un attachement de cœur et de raison. Le paysage, le calme et l'accueil chaleureux incite les judokas à revenir chaque année. Le cuisinier suit la demande diététique imposée pour de tels sportifs. Cependant, l'établissement nécessite de répondre à certaines normes. Des travaux de rénovation, annoncés prochainement par le Président de la Région, sont prévus pour pallier, notamment, au besoin de lits adaptés à la taille des judokas. Les aménagements rentrent également dans l'optique d'être centre d'accueil pour les Jeux Olympiques 2024.

Le centre sportif de Houlgate accueille les judokas depuis 2011. - CS

Lien Normandie/judo

L'équipe de France vient régulièrement en Normandie. Des athlètes de très haut niveau ont fait halte en Normandie. Les pionniers du judo ont construit un réseau de club très solide en Normandie, explique le Président de la Ligue Normandie. Il existe deux pôles espoirs à Caen et Rouen (Seine-Maritime) pour se préparer à un développement à haut niveau. Plusieurs centres de formation sont également présents avec une qualité d'encadrement comprenant une formation de base et une formation continue. Vincent Limare, âgé de 26 ans, a commencé sa carrière au Pôle Espoir de Rouen. C'est la huitième fois qu'il se rend à Houlgate pour participer aux stages d'entraînement. Il développe son parcours et évoque son lien avec le stage d'Houlgate.

Vincent Limare Impossible de lire le son.

Houlgate accueillera également l'équipe de France féminine le jeudi 16 août 2018.