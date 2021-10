Cherbourg. À Cherbourg, 400 mètres de pontons flottants pour la Drheam Cup

À Cherbourg-en-Cotentin, les bassins du centre-ville ont débuté leur mue mardi 17 juillet 2018, pour accueillir la Drheam Cup, course à la voile entre la Trinité-sur-Mer (Morbihan) et le Cotentin. Quatre-vingt bateaux sont attendus à partir du mercredi 25 juillet 2018. Comme lors de la Course de l'Europe ou de la Tall Ship Race autrefois, ils seront visibles dans le centre-ville.

Des bateaux de 18 mètres

Une trentaine de Class 40 et une douzaine d'Imoca viendront s'amarrer dans le bassin du commerce, près du centre commercial Les Eléis. Pour accueillir ces bateaux de 18m de long, qui ont fait la renommée du Vendée Globe, il a fallu installer 400 mètres de pontons flottants. "Ce sont des blocs de polyéthylène, qui sont aussi utilisés sur la Transat Jacques Vabre au Havre ou la Route du Rhum à Saint-Malo" détaille Gianluca Spanio, de la société Marinefloor, de Port Leucate (Aude), qui est à la manœuvre. Ces pontons sont constitués de plusieurs de modules de douze cubes, mesurant 2 x 1,5 mètres chacun.

Une trentaine de bateaux locaux ont été déplacés pour permettre aux navires de la Drheam Cup de s'amarrer en cœur de ville. - Célia Caradec

L'avant-port est aussi utilisé, pour installer une dizaine de Multi2000 et cinq Multi50, ces trimarans de plus de 15m, trop larges pour passer le pont-tournant.

Au total, il a fallu déménager une trentaine de navires de plaisance cherbourgeois pour faire place nette avant la compétition.

Le grand pavois sera le centre nerveux des animations, à partir du 25 juillet. - Célia Caradec