Cherbourg. Basket : l'AS Cherbourg ne jouera pas en Nationale 2 en 2018-2019

Il venait de se trouver un nouvel entraîneur et entamait les recrutements pour la saison prochaine. Pourtant, l'AS Cherbourg Basket n'évoluera pas en Nationale 2 Masculine (N2M) pour la saison 2018-2019.

"Malgré les nombreux efforts financiers faits par les joueurs, le staff ainsi que l'ensemble de l'association la saison passée, les dettes accumulées par le club depuis plusieurs années nous empêchent désormais d'avancer" a annoncé la présidente, Céline Carel, samedi 14 juillet 2018.

Communiqué de presse.



L'AS Cherbourg Basket ne repartira pas en #NM2. pic.twitter.com/6zgJyHQOSP — AS Cherbourg Basket (@ascbasket) 14 juillet 2018

De l'ambition

L'ASC ne souhaite pas continuer à jouer sous peine de prendre des risques financiers, pour ses dirigeants, ses joueurs, ses salariés et licenciés. "La décision a été difficile à prendre" confie le club de basket, qui a donc décidé de dire "au-revoir" à la N2M. Le staff, dont le nouvel entraîneur Joris Mercier, avait réussi à conserver cinq joueurs, et signé Merveille Muninga, "l'un des meilleurs joueurs de sa catégorie". Il précise qu'il s'apprêtait à signer deux autres personnes. "Les dirigeants ainsi que les bénévoles ne baisseront pas les bras" promet l'ASC. Le club a pour ambition d'engager tout de même, pour la saison 2018-2019, une équipe féminine et une équipe masculine en senior.