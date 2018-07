[photos et vidéos] Les bleus champions du monde : joie en Normandie

Champions du monde ! Ils l'ont fait ! Les bleus ont remporté la Coupe du monde après leur victoire 4-2 contre la Croatie. De nombreux écrans géants étaient présents en Normandie pour faire vivre cet événement.

Tendance Ouest était d'ailleurs partenaire des fanzones de Saint-Lô et Fécamp et l'ambiance y était superbe. Retrouvez nos photos et vidéos de la joie des supporters normands.

Énorme ambiance à l'abbaye aux Dames à Caen - Julien Hervieu

Quelle victoire des bleus - Franck Barbeau

Une victoire des bleus, la fête à Saint-Lô, un événement Tendance Ouest. Que demander de plus ? - Franck Barbeau

Les fumigènes étaient de sortie ! - Julien Hervieu

Un événement Tendance Ouest à Fécamp ! - Jean-Michel Perreau

De nombreuses animations étaient au programme - Jean-Michel Perreau

Certains étaient présents très en avance - Jean-Michel Perreau

Le beau temps a accompagné les fécampois - Jean-Michel Perreau

Un écran géant était présent à Fécamp - Jean-Michel Perreau

La fanzone de Caen à l'abbaye aux Dames - Julien Hervieu

La fête à Saint-Lô ! - Franck Barbeau

De nombreuses personnes pour encourager les joueurs français - Julien Hervieu