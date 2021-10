Caen. La qualité des eaux de baignade en Normandie

C'est une chose que l'on peut oublier de vérifier : la qualité de l'eau dans laquelle on va se baigner l'été. Les touristes se jettent souvent la tête la première à la recherche de la fraîcheur de l'eau. Le ministère des affaires sociales et de la santé a publié une étude évaluant les eaux de baignade en France. Ils se sont basés sur des analyses bactériologiques, réalisées régulièrement pendant la saison balnéaire par les Agences régionales de santé (ARS).

Une carte regroupe l'ensemble des résultats et il est possible de regarder les plages que l'on souhaite.

Globalement, une bonne qualité de baignade en Normandie

Parmi les résultats, il est notable que la qualité de baignade en Normandie est globalement satisfaisante. Peu de lieux de baignade sont mal notés. Dans le département de l'Eure, quasiment tous les points de baignade d'eau douce sont classés comme excellents. Dans le Calvados, nous pouvons notamment observer que Cabourg et le lac de Pont-l'évêque ont une excellente qualité de baignade. Cependant, la brèche à Tracy sur mer est classée comme insuffisante. En Seine-Maritime, beaucoup de lieux de baignade classés comme excellents et seuls Quiberville-plage et St Aubin-plage sont jugés en qualité suffisante.

Dans l'Orne, pas de mer oblige, peu de points de baignade sont classés. On peut toutefois voir que mes deux points observés, la grande plage d'eau douce de la Ferté Macé et la baignade de l'étang de Tourouvre au perche sont jugés excellents. Dans la Manche, de nombreux points de baignade sont jugés excellents, seule la pointe d'Agon à Agon-Coutainville est jugée de mauvaise qualité.