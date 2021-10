Insolite. Jardins Agapanthe de Grigneuseville : nocturnes pour voir la nature autrement

: Undefined offset: 0 inon line: Undefined offset: 0 inon line: Undefined offset: 0 inon line

À Grigneuseville se cache un jardin d'une beauté exceptionnelle aménagé par Alexandre Thomas, architecte paysagiste. À partir du samedi 21 juillet 2018, le maître des lieux décide d'ouvrir son jardin au public de nuit. Les créations lumière de Jean-Philippe Weimer transfigurent le domaine.

Un jardin à échelle humaine

Les jardins Agapanthe sont conçus comme un véritable parcours dans lequel le visiteur est invité à déambuler allant de découvertes en découvertes : "La visite de mon jardin n'est pas réservée aux spécialistes en botanique, souligne Alexandre Thomas, c'est avant tout un lieu conçu pour le plaisir qui s'appréhende librement comme un musée, selon la sensibilité de chacun."

Le jardin offre une succession de point de vue et d'effets de matière différents. - Nicolas Novick

Dans ce jardin, l'architecte paysagiste ne cherche pas à promouvoir ses talents et à multiplier les espèces rares mais juste à concevoir un jardin intimiste à échelle humaine que l'on peut s'approprier facilement. "Ce n'est pas une collection mais un jardin qui touche au cœur. Je veux créer de l'émotion", précise-t-il.

Une page blanche à écrire

À l'âge de 15 ans, Alexandre Thomas commence à aménager la propriété familiale. Il concevra de A à Z ce surprenant jardin et fait preuve très tôt d'une grande créativité : "C'était à l'origine un petit jardin d'un hectare qui a été agrandi en trois étapes jusqu'à couvrir aujourd'hui 9 000 m². J'ai déjà commencé par enlever toute la pelouse : mon jardin n'a ni pelouse ni terre. La terre est recouverte de sable de rivière dont j'apprécie les tons doux, mais cela permet aussi un jardin très soigneux. Le sable filtre particulièrement bien et évite de longs travaux de désherbage. C'est aussi ce qui fait de mon domaine un jardin original."

Féru d'antiquité, Alexandre Thomas utilise aussi un mobilier raffiné pour donner une dimension poétique à son jardin. - Nicolas Novick

Simple prairie au départ, Alexandre Thomas a également nivelé le terrain pour créer du relief et des points de vue : "Ce fut un énorme travail de terrassement mais grâce à cela, par exemple au jardin d'eau, c'est une succession de terrasses ce qui permet une véritable mise en scène du paysage."

Même si les visiteurs peuvent être nombreux, la densité de la végétation et le parcours labyrinthique donnent au spectateur une impression d'isolement."

C'est sur un chemin pavé de dalles irrégulières de Bourgogne, après avoir passé une antique grille, que le visiteur pénètre dans cet espace hors du temps. Bercé par les bruits d'eau de la petite rivière artificielle sur laquelle les dalles sont posées et par les piaillements des oiseaux, ce jardin offre au visiteur un cadre tout à fait intimiste : "Les végétaux empiètent sur l'allée. Le visiteur est sans cesse frôlé par cette nature débordante ce qui lui permet de renouer véritablement avec la Nature. Et même si les visiteurs peuvent être nombreux, la densité de la végétation et le parcours labyrinthique donnent au spectateur une impression d'isolement. C'est un parcours : on ne se croise quasiment pas."

Chiner pour un jardin made in Normandy

Si Alexandre Thomas a une telle passion de la mise en scène, c'est aussi parce que son deuxième hobby est le marché de l'antiquité. Il chine aussi bien des végétaux remarquables que du mobilier de jardin. On découvrira par exemple de superbes lauriers aux troncs tressés, un magnolia Mont-blanc aux fleurs monumentales, des pins à trois troncs ou un monumental laurier taillé en taupière. "Lorsque je réponds aux commandes de mes clients, je dois concevoir en un temps record un jardin visuellement attractif, mes clients n'ont pas le temps d'attendre que cela pousse, voilà pourquoi je peux faire des milliers de kilomètres pour me procurer une plante exceptionnelle ou un arbre taillé de façon originale."

Les éclairages nocturnes ont été créés spécialement pour les lieux par Jean-Philippe Weimer, designer lumière. - Le Scanff Mayer

Mais les antiquités jalonnent également le parcours pour ne former qu'un avec les plantes qui les entourent : une roue de meunier devient le sol pavé d'une petite place, des chaises anciennes trempent leurs pieds dans l'eau, de belles fontaines moussues murmurent ou des pompes à eau couvertes de vert-de-gris gargouillent : "Le jardin doit être conçu comme une maison, avec une succession de pièces qui créent la surprise. Il évolue sans cesse en fonction de mes trouvailles."



Métamorphose nocturne

À partir du samedi 21 juillet 2018, Alexandre Thomas ouvre pour la première fois aux visiteurs son jardin à la nuit tombée : "C'est un projet de longue date qui voit enfin le jour, précise-t-il, et c'est tout à fait exceptionnel en Normandie." Il a fait appel pour cela à un designer de lumière Jean-Philippe Weimer qui crée spécialement pour les lieux un éclairage sophistiqué : "Les luminaires sont tous camouflés dans la végétation. Il a conçu des éclairages aux formes souples et fluides, soit près de 300 points de lumière de bronze, de cuivre ou de pâte de verre d'inspiration naturelle, mariant les effets des lumières froides ou chaudes."

Grâce à ce magicien de la lumière, le jardin dégage une tout autre atmosphère de nuit : "Je voulais ainsi obtenir deux jardins radicalement différents : le jardin de jour et de nuit véritablement métamorphosé par des effets lumineux".

Pratique. Les samedis 21 juillet, 18 août, 15 septembre 2018. Les jardins Agapanthe à Grigneuseville. 15 €. Pour des raisons de sécurité, l'accès aux Nocturnes d'Agapanthe est réservé aux adultes. jardins-agapanthe.fr