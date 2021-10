Villers-sur-Mer. Sable Show : entre rock et pop, la température monte à Villers-sur-mer

Le festival Sable Show fête ses 30 ans du vendredi 13 juillet au vendredi 24 août 2018 et organise 13 concerts gratuits de variété : entre chanson française, rock et jazz, il y en aura pour tous les goûts à l'amphithéâtre Perdrisot de Villers-sur-mer (Calvados).

Des découvertes artistiques

Le festival privilégie les projets artistiques auxquels il croit, tout en faisant découvrir des artistes à son public. 13 concerts grand public et gratuits sont prévus tous les mardis et vendredis, du Collectif Métissé à Back to the police, en passant par The Two. L'originalité du festival : les coups de cœur. L'idée du Sable Show est de récompenser la fidélité de ses festivaliers en leur proposant de voter tous les ans pour les deux groupes qu'ils souhaitent revoir jouer l'année suivante.

