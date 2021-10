Jérémie Renier est Claude François dans le film "Cloclo"

En deux minutes, la vidéo balaie la carrière du chanteur de variété, idole des années 60/70, de son enfance égyptienne, son premier tube (Belles, belles, belles), jusqu'à sa volonté de contrôle absolu, qui entachera la fin de sa carrière.

Dirigé par Florent Emilio Siri (L'Ennemi intime), Cloclo transforme Jérémie Renier en icône de la chanson française. Benoît Magimel incarne Paul Lederman, son producteur et manageur, tandis que Joséphine Japy joue France Gall. Ana Girardot, dans le rôle d'Isabelle Forêt, la première épouse de Claude François, et l'acteur américain Robert Knepper, dans la peau de Frank Sinatra, complètent la distribution d'un des films français les plus attendus de cet hiver.