Hors Normandie. Le prochain single d'Ariana Grande s'intitulera "God is a Woman"

Avant de dévoiler la date de sortie de son album "Sweetner" (17 août), Ariana Grande avait expliqué qu'elle offrirait une chanson, une vidéo ou une surprise à ses fans le 20 de chaque mois en amont du mois d'août.

Dans un échange de tweets cette semaine remarqué par Billboard, elle explique à ses fans qu'elle va leur présenter le 20 juillet le deuxième single officiel de l'album, après "No Tears Left to Cry". En réponse à une question de fan, elle a confirmé que le titre serait "God is a Woman."

Depuis "No Tears Left to Cry", Ariana Grande a présenté "The Light is Coming" avec Nicki Minaj en featuring, mais comme le confirment ses tweets, ce morceau n'est pas un single officiel de l'album, à l'instar de "Raindrops", un titre a cappella qu'elle a décidé de partager le jour de son 25ème anniversaire.

