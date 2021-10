Après la passion, l'amour de l'art.

Cette exposition, créée en collaboration avec le musée des Beaux-Arts du Canada, reprend l’histoire des artistes et amateurs français à Rome, au XVIIIe siècle.



L’Art romain, version française

Au XVIIIe siècle, Rome est en pleine effervescence artistique. Certains artistes français y jouent un rôle de premier plan. Parmi eux, Hubert Robert, Fragonard, Vernet et David redécouvrent l’antiquité, redessinant les paysages romains et participant activement à la vie locale. C’est ainsi plus d’une centaine d’estampes, de dessins et de peintures que restituent l’exposition, formant un véritable parcours pour le spectateur. Ce dernier suit cinq grands thèmes : "L’enseignement académique", "le paysage de Rome et ses environs", "Amateurs, mécènes et artistes", "La découverte de l’Antique" et les "Fêtes et célébrations".



Pratique. Au musée des Beaux-Arts de Caen, site du Château de Caen, du 4 février au 23 avril 2012. Tous les jours sauf mardi, de 9h30 à 18h (de 3 à 5 €). Informations au 02 31 30 47 70 et sur www.mba.caen.fr .