Les Artic Monkeys de passage au Zénith de Caen.

Mardi 7 février, les Arctic Monkeys sont invités au Zénith de Caen à l’occasion du cinquième anniversaire du Cargö. Le groupe, véritable symbole du Pop-rock britannique, s’inspire de grands groupes comme les Clash ou les Strokes. Ils viendront présenter leur dernier album made in California, intitulé "Suck It and See", quatrième d’une série de succès.



Pratique. Au Zénith de Caen, vendredi 3 février, à 20h (de 32 à 35,20 €). Infos au 02 31 86 79 31 et www.lecargo.fr.