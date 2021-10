Durant 2 mois, la ville d'Alençon vous propose de découvrir de nombreux aspects de la culture japonaise.

Grâce à Culure(s) Japon, participez à des ateliers, venez découvrir des instruments inédits, visionner des films exotiques...

La plupart de ces manifestations sont gratuites et sur entrée libre mais certaines nécessitent néanmoins une réservation. Pour connaitre le programme complet et avoir plus d'infos, RDV sur www.ville-alencon.fr ou télécharger le programme joint à la fin de cet article.