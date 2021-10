Tendance emploi du jeudi 2 février

Retrouvez toutes ces offres sur www.pole-emploi.fr

Lieu: Cherbourg (50)

Poste: Agent(e) commercial(e) en assurance santé prévoyance

Contrat: CDI

Temps de travail: 37h30

Expérience: 1 an

Exigences:



Offre n° 947157C



Contact direct : MME WEILLER NOELIE email : fmargot.002351.526@recrut.ccld-recrutement.com





Lieu: Mortagne au Perche (61)

Poste: Coiffeur(se) à domicile

Contrat: CDI

Temps de travail: entre 10 et 20h au choix

Expérience: 6 ans

Exigences: permis B + CAP/BEP coiffure



Offre n° 680521I





Lieu: Caen (14)

Poste: Chef de travaux BTP

Contrat: CDI

Temps de travail: 35h

Expérience: 3 ans

Exigences: bac+2 travaux publics



Offre n° 862163I



Lieu: Avranches (50)

Poste: Chef de rayons textile

Contrat: CDI

Temps de travail: 35h

Expérience: 1 an en tant que manager

Exigences: bac



Offre n° 680116I





Lieu: Alençon (61)

Poste: Infirmier(e) de service hospitalier

Contrat: CDI

Temps de travail: 17h30 (travail de nuit par roulement de 12h)

Expérience: débutant(e) accepté(e)

Exigences: diplôme d'état d'infirmier(e)



Offre n° 680529I



Contact direct :CLINIQUE D ALENCON - M. CEDRIC CHATELIN rh@cliniquealencon.com +LETTRE MOTIVATION



Lieu: Villers sur mer (14)

Poste: Chef de rang (cuisine traditionnelle)

Contrat: CDD 8 mois (pouvant déboucher sur CDI)

Temps de travail: 35h

Expérience: 5 ans

Exigences:



Offre n° 680157I



Contact direct : LE MARAIS - M. JUREK fredericjurek@yahoo.fr OU TEL :0665067772