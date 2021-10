Caen. Un pic de pollution de l'air liée à l'ozone samedi dans le Calvados ?

Des difficultés à respirer ce samedi 7 juillet 2018 ? L'association Atmo Normandie met en garde face à une pollution de l'air à l'ozone (O3) dépassement le seuil d'information et de recommandation pour le département du Calvados. Le seuil des 180ug/pm3 devrait être atteint.

Vigilance pour les personnes sensibles

Les personnes vulnérables (femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants, personnes de plus de 65 ans, asthmatiques ou souffrant de pathologies cardiovasculaires, insuffisants cardiaques ou respiratoires) et sensibles sont les plus concernées.

La préfecture rappelle les précautions à prendre :

• Limiter les sorties durant l'après-midi

• Ne pas s'abriter sous les arbres

• Limiter les activités physiques et sportives intenses en plein air

• En cas de symptômes ou d'inquiétude, prendre conseil auprès de son pharmacien ou consulter un médecin.