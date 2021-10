Tout le monde peut devenir pilote !

Une école de pilotage s’est installée il y a quatre mois au sein de l’aéroport de Carpiquet, "un ensemble aéroportuaire idéal pour quelqu’un qui débute", selon son responsable Emmanuel Broux. Ce dernier a l’ambition de former en permanence une soixantaine d’élèves en disposant de deux pilotes formateurs à temps complet. Une initiative unique dans la région. "Chacun peut ainsi, en peu de temps, prendre les commandes de notre petit avion biplace, et devenir un vrai acteur du vol".

Dès 13 ans, et après une courte séance de découverte de l’aviation, l’apprenti pilote pourra passer à Carpiquet son brevet de pilote, première étape pour accéder à la profession ou simplement pour voler en loisir.



De 13 à 70 ans

Au programme de l’année nécessaire à l’apprentissage, vingt heures de théorie et quarante-cinq heures de vol. Pour le pilote professionnel Clément Février, en charge des cours et des séances "pratiques", apprendre à Caen a ses avantages : "Les cours ont lieu en petits groupes, et je peux répondre à toutes les questions qui me sont posées. Je peux surtout assurer un suivi de chaque élève, qu’il ait 13 ou 70 ans" !