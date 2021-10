Étretat. Sept personnes isolées par la marée à Etretat

Mercredi 4 juillet 2018 vers 14h45, sept personnes se sont retrouvées isolées par la marée au célèbre Trou à l'homme d'Etretat (Seine-Maritime). D'importants moyens de secours ont été déployés : l'hélicoptère Dauphin de la Marine nationale, le Cap Fagnet de la SNSM de Fécamp, l'Yportaise de la SNSM d'Yport et un bateau des sapeurs-pompiers de Seine-Maritime. A 14h50, toutes les personnes isoles ont été secourues et ramenées sur la plage saines et sauves.