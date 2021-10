Caen. Football : Casimir Ninga signe au Stade Malherbe Caen !

Alors que le Croate Ivan Santini s'était engagé avec Anderlecht le mardi 3 juillet 2018, le Stade Malherbe était plus que jamais en quête d'un attaquant. C'est désormais chose faite avec la signature de l'international Tchadien Casimir Ninga, attaquant âgé de 25 ans, qui a paraphé un contrat de quatre ans. Il portera le numéro 11. C'est la deuxième recrue du mercato caennais après la signature de Erwin Zelazny.

Un joueur qui a été longtemps blessé

Il évoluait au Montpellier HSC depuis 2015 avec qui il a inscrit sept buts et délivré quatre passes décisives dès sa première saison. Il restera trois saisons avec le club héraultais et aura joué 70 matches toutes compétitions confondues, inscrit 16 buts et délivré sept passes décisives. Il a été sélectionné 18 fois avec le Tchad et a inscrit cinq buts pour son pays natal. Il s'était fait une rupture des ligaments croisés du genou à la suite d'un choc avec un coéquipier à l'entraînement alors qu'il avait inscrit un doublé et délivre une passe décisive face au… Stade Malherbe Caen. Il n'a fait ses retours sur un terrain de ligue 1 qu'un an après.