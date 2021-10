La marche avant tout

Sobhi sport est spécialiste des produits de marche. "Nous vendons des accessoires, textiles et des chaussures pour la marche nordique, le trail, le marathon, la randonnée". Passionnée de marche sous toutes ses formes, Hasna Courtini a décidé de s’associer à Nourredine Sobhi, un ami d’enfance.

"Sobhi est un ancien athlète international, il a participé aux jeux olympiques de Séoul et a plusieurs fois été champion". Il est propriétaire d’une première boutique Sobhi dédiée à la marche à Rennes. Quand il a demandé à Hasna Courtini de gérer celle qu’il projette d’ouvrir à Caen, c’est tout naturellement qu’elle a accepté.



Convivialité et partage d’une passion

L’ambiance est à la bonne humeur : "Nous voulons que notre magasin soit un endroit convivial où l’on partage ses expériences et surtout sa passion". Chacun y est bienvenu : "Nous nous adressons à tous les âges. Nos articles sont conçus pour n’importe quel temps et n’importe quelle surface grâce à des marques comme Millet, Patagonia, Salomon…".



Pratique: 41 rue G. Leconquérant 02 31 93 92 37