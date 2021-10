Caen. Caen recrute des animateurs scolaires pour la rentrée 2018-2019

La ville de Caen (Calvados) recherche près de 300 surveillants pour s'occuper des enfants lors de la pause du midi à la rentrée 2018-2019. Ces missions sont d'encadrer les enfants lors de leur déjeuner mais aussi de mettre en place des activités. Une expérience dans le domaine de l'enfant est requise.

Les missions d'un animateur périscolaire

La ville de Caen compte 57 écoles maternelles et élémentaires, nécessitant des animateurs périscolaires pour prendre en charge les enfants entre trois et 12 ans. De 11h45 à 13h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis, le surveillant assure la sécurité des enfants, met en place des animations et contrôle le respect des conditions d'hygiène et sanitaires, tout en étant rémunéré 10.14€ brut de l'heure.

Devenir surveillant

Une expérience dans l'encadrement de groupes d'enfants et une formation BAFA ou Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) seront appréciées pour le poste. La grille de candidature est à compléter et à envoyer par courrier avec un CV.

Plus d'informations ici.

Pratique. La grille de candidature est à compléter et à envoyer par courrier à l'intention du maire de Caen au 16 rue Rosa Parks CS 52700, 14027 CAEN cedex 9 ou par mail à : drh.offredemploi@caenlamer.fr.