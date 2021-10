Le-Havre. La boxeuse Amina Zidani ambassadrice sportive de l'agglo du Havre

Mardi 12 juin 2018, l'agglomération du Havre (Seine-Maritime) a présenté ses cinq ambassadeurs sportifs. Pour l'agglomération, il s'agit de s'appuyer sur leur réussite et leur notoriété pour promouvoir le développement de la pratique sportive et porter haut l'image du territoire havrais. En contrepartie, chaque sportif bénéficie d'une enveloppe de 5 000 euros pour mener à bien leur projet sportif.

Cinq ambassadeurs

• Clara Valinduck – société havraise de l'aviron (vice-championne d'Europe et de France cadettes 2016).

• Amina Zidani – Don't Panik Team – boxe (triple championne de France 2016, 2017 et 2018).

• Margaux Bailleul – Société havraise de l'aviron (championne de France junior 2016 et 2017, vice-championne d'Europe et 3e aux championnats du Monde juniors 2017).

• Valentin Sipan – Sport nautique et plaisance du Havre – voile (champion de France senior en match racing, vice-champion d'Europe en 470 et quatrième aux championnats du monde seniors en SB20).

• Jacqueline Gandar – HAC Athlétisme (championne de France espoirs en 2016).



Portrait d'Amina Zidani

Amina Zidani est une championne de boxe. Elle est donc l'une des ambassadrices de l'agglomération du Havre. Ses performances sont impressionnantes et ses ambitions grandes. Âgée de 24 ans, Amina Zidani est originaire de la région parisienne mais sa famille s'est installée au Havre (quartier du Bois-de-Bléville) à ses quatre ans. Elle a toujours fait du sport (karaté, football, basket, fitness ou encore musculation).

Amina Zidani (à droite) a toujours soif de victoire. - Don't Panik Team

Ce n'est qu'à ses 18 ans qu'Amina Zidani se tourne vers la boxe avec la ferme intention de briller en compétition. Pari réussi : elle est en équipe de France depuis trois ans, étudie à l'INSEP à Vincennes et fait parti des meilleures Françaises en moins de 60 kilos. Amina Zidani est triple championne de France (2016, 2017 et 2018). Pour ses ambitions : elle vise des performances lors du championnat du Monde universitaire en Russie du jeudi 30 août au vendredi 7 septembre 2018 et lors du championnat du Monde en novembre 2018 en Inde. Son objectif étant une qualification pour les JO de Tokyo en 2020.

• Entretien avec Amina Zidani :