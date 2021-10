Alençon. Les alençonnais privés de défilé du 14 juillet

Il n'y aura exceptionnellement pas de traditionnel défilé pour la fête nationale, le 13 juillet 2018 à Alençon. En cause : le Tour de France cycliste qui passera ce jour-là à l'extrême sud du département de l'Orne (étape Fougères/Chartres) et notamment à Alençon, mobilisant de très nombreuses forces de l'ordre, avec quelque 200 gendarmes, des policiers et des pompiers.

Annulation du défilé

La décision d'annulation exceptionnelle du défilé a été prise conjointement par le maire d'Alençon et la préfecture de l'Orne, au regard de la mobilisation des forces de l'ordre et de secours sur la course cycliste.