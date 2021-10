Thaïlande: des écoliers attendent leurs camarades disparus dans une grotte

"Laissez-le revenir et jouer au football avec nous, il me manque", implore Tilek Jana, 14 ans, dont l'ami Prajak est parmi les disparus.

"Nous chantons, prions et leur envoyons notre soutien pour leur donner la force d'attendre que l'aide arrive", ajoute Kanet Pongsuwan, le directeur de l'école de Mae Sai Prasitsart où sont scolarisés six des douze enfants.

Les jeunes footballeurs âgés de 11 à 16 ans et leur entraîneur s'étaient aventurés le soir du 23 juin, après leur entraînement sportif, dans la grotte de Tham Luang (nord) à la frontière avec la Birmanie et le Laos.

Mais ils ont été bloqués par les fortes pluies de mousson et aucun contact n'a depuis pu être noué avec eux.

Les conditions météorologiques se sont toutefois améliorées et les secours ont réussi à installer une base opérationnelle avancée dans les méandres de la cavité, l'une des plus grandes de Thaïlande avec un réseau de plus de dix kilomètres.

Lundi matin, les secouristes annonçaient s'être rapprochés de la zone de "Pattaya beach" où le groupe se serait réfugié.

"Nous nous battons contre le temps et l'eau pour sauver ces 13 vies", a assuré le gouverneur Narongsak Osottanakorn.

"Le tunnel est rempli de boue, les plongeurs doivent l'évacuer", a-t-il encore dit.

Des dizaines de plongeurs, y compris internationaux, sont mobilisés depuis plus d'une semaine pour tenter de retrouver les enfants.

Des équipes de spécialistes étrangers venus d'Australie, de Grande-Bretagne, du Japon, de Chine, ainsi qu'une trentaine de soldats américains, sont arrivées dans cette zone montagneuse reculée pour prêter main forte au millier de secouristes thaïlandais mobilisés.

A LIRE AUSSI.

Mexique: un séisme fait 248 morts, dont au moins 21 enfants

Retour sans espoir pour des milliers de travailleurs birmans de Thaïlande

Confusion autour d'un naufrage en Méditerranée : 6 et non 146 victimes

"Si je reste vivant": chroniques de la ghouta

Thaïlande: observer les baleines au large de Bangkok