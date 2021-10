Devenez une Star du Bocage!

Il vous suffit de vous filmer, seul ou à plusieurs, sur une partie ou même la chanson entière 53 16's. Vous faites tout ce que vous voulez, l'important est que se soit décalé.



Que vous chantiez devant votre miroir, que vous soyez à un rassemblement tuning, sous l'eau, dans une boucherie, ou tout nu avec vos grand parents nous nous engageons à vous passer au moins quelques secondes.



les conditions:

- Envoyer la vidéo au plus tard le 31 mars 2012

- Filmer avec n'importe quoi (portable, caméscope, appareil photo...)

- Décalage obligatoire

- Ne faites pas quelque chose d'illégale ou d’inconscient



Comment l'envoyer:



- Direction www.wetransfer.com , c'est sans inscription, bien sur gratuit et dans une limite de 2 Go par envoi. Choisissez votre fichier et tapez l'adresse clipdubocage@gmail.com.

- Si la vidéo dépasse 2 Go, découpez là et envoyez là en plusieurs morceaux.

- Par la poste au A.J.T's 57 boulevard de la butte 72230 Mulsanne.



Comment gagner et quoi à gagner?



-Le gagnant sera celui qui nous fera le plus marrer, ou halluciner, ou pleurer, ou... bref celui qui nous procurera le plus démontions.

- Tous les participants recevrons "Produits Du Terroir" le prochain CD des DDB

- Le grand gagnant recevra: un gros pack cadeau (CDs, affiches, badges, stikers, places de concert...) + un t-shirt Quat'rue offert par la boutique solidaire que voici: http://www.quat-rues.com/

- N'oubliez pas de nous envoyer ton nom prénom adresse.



Le montage sera effectué par Sgan : http://blog.chez-sgan.com/