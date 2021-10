Anggun : son titre pour l'Eurovision 2012

Ce titre portera donc les couleur de la France le 26 mai pour la Finale du concours. La chanson sera interprétée à Baku en Azerbaïdjan.

Ce morceau, produit par Veronica Ferraro, qui a notamment travaillé sur l'album de David Guetta («Nothing But the Beat»), Kelly Rowland («Here I Am») et écrit par Jean-Pierre Pilot et William Rousseau était «accrocheur».

Rappelons que l'usage des deux langues avait permi à la chanteuse Canadienne Natasha St Pier de se classer 4ème. Mais l'objectif d'Anggun est bel et bien la première place !



C'est plutot heureuse et fière qu'elle annonçait sa candidature. «C'est un beau cadeau pour moi qui suis indonésienne d'origine, naturalisée française depuis 2000. Je symbolise sans doute la France d'aujourd'hui métissée, faite de plusieurs cultures. Votre pays m'a donné une belle langue, une belle identité. Moi, j'y vais pour faire briller la France».