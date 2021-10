A quoi sert un syndicat de copropriété

Celle-ci est fondée sur la réunion de propriétaires en un groupement syndical. Ce dernier doit désigner un représentant nommé le syndic, un professionnel qui doit gérer le bon fonctionnement et l’entretien de l’immeuble. Ce mandataire des copropriétaires les représente en justice et gère les soucis de la vie quotidienne : eau, chauffage, entretien des parties communes, parking...

Bien choisir

Pour assurer sa mission, le syndicat professionnel doit justifier d’une garantie financière suffisante destinée à assurer à la copropriété le remboursement de ses fonds en cas de faillite, d’une assurance en responsabilité civile, ouvrir un compte distinct au nom de la copropriété et posséder une carte professionnelle de "gestion immobilière" délivrée par la préfecture. Chaque année, le syndic est tenu d’organiser une assemblée générale où il rend compte de sa gestion. Il revient donc aux propriétaires de choisir un syndic digne de confiance, qui ne trichera pas sur les prix et aura une gestion transparente. Un locataire peut contacter le syndic pour signaler un problème, mais les deux n’auront en aucun cas de lien juridique.