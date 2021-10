Découverte. Insolite : découvrez les secrets des escargots, près de Caen

Situé dans le bocage Normand, le cadre est verdoyant et idéal pour l'élevage de l'escargot. La ferme hélicicole de Saint-Georges-d'Aunay (Calvados) ouvre ses portes pour vous faire découvrir ce drôle de "colimaçon".

Courses d'escargots

Christine Wissler et Jean-François Zygmaniak deux passionnés organisent des visites pour les familles, les scolaires ou bien encore des groupes découverte. De l'atelier de reproduction en passant par la nursery pour terminer par les parcs de croissance, le gastéropode évolue au sein de la ferme.

Chaque jeudi, la ferme pédagogique ouvre aux familles pour des animations ludiques comme la course à l'escargot et pour finir la journée un goûter spécial escargots ! Et pour les plus curieux, la ferme propose des visites pour découvrir l'escargot dans sa vie nocturne.

Pratique. Jusqu'au dimanche 30 septembre 2018 à la ferme les escargots de l'Odon à Saint-Georges-d'Aunay. De 1 à 8,50€. Tél. 02 31 77 83 89