Le bilan de la TNT en Basse-normandie

Il y a un peu plus de six mois, la région Basse-Normandie devenait la deuxième région française à adopter la télévision tout numérique. Le bilan du passage à la nouvelle technologie est aujourd'hui jugé très positif, dans la mesure où les 32 antennes de la région couvrent à présent la quasi-totalité des foyers bas-normands. Les problèmes de réception rencontrés au départ par Lisieux, Granville, Trouville et dans le Coutançais ont notamment été réglés. Il ne restent plus que quelques centaines de foyers non desservis, qui devraient l'être dès le passage de la haute -normandie en tout numérique, en février 2011.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire