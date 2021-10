Cherbourg. Les sauveteurs en mer bénévoles de la SNSM à l'honneur

À l'occasion de la Journée nationale des sauveteurs de la SNSM, les plaisanciers et pratiquants de loisirs nautiques sont invités à prendre la mer pour rendre hommage à ces hommes et femmes qui sont bénévoles. Le ministre de l'Agriculture et de la Pêche y assistera à Cherbourg-en-Cotentin (Manche).