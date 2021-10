Étretat. Essayez-vous au paddle à Etretat

Tous les amoureux du paddle ou les curieux ont rendez-vous dimanche 24 juin 2018 à Etretat pour l'événement Etretat paddle Beach. Une journée pour que tout le monde puisse en profiter : des novices aux plus aguerris. Pour cela différentes animations sont proposées. Pour les plus expérimentés, deux courses longue distance sont organisées (11,5 et 14 km). Pour les amateurs qui ont envie de compétition, une course loisirs sera possible (5,5 km dans la baie d'Etretat). Dans l'après-midi, ceux qui le souhaitent pourront participer à une Beach Race (une de rapidité) et pour ceux qui n'ont jamais fait de paddle, il sera possible de s'initier gratuitement toute la journée.

Écoutez Yves Devarieux, organisateur de l'évènement :

Etretat paddle Beach 2018. Impossible de lire le son.

Le programme d'Etretat paddle Beach 2018

• 8h30 – 11 heures : accueil des participants et retrait des dossards.

• 10 heures – 11h30 : initiations (un groupe toutes les 15 à 20 minutes).

• 11h30 : briefing des courses.

• 12h15 : départ des courses toutes catégories.

• 14h30 : Beach Race.

• 17h30 : remise des prix et cocktail.



(avec Florine Lebesne)